Coronavirus, salgono a 3 le persone contagiate a San Donà di Piave

Terzo caso di contagio da coronavirus a San Donà di Piave: si tratta di un medico residente a Jesolo in servizio alla Casa di cura Anna e Sileno Rizzola, struttura convenzionata con il sistema sanitario nazionale. Attualmente il medico è in isolamento fiduciario domiciliare per i previsti 14 giorni. Come specificato dall'Ulss 4 in nota, non appena ricevuta la nota informativa, personale del dipartimento di prevenzione si è subito attivato per far applicare il protocollo di sorveglianza dei contatti del caso positivo, sia in ambito lavorativo che familiare.

Nuovo caso di Coronavirus a San Donà

Tutte le persone che hanno avuto contatto stretto con l'uomo verranno poste in isolamento fiduciario domiciliare per 14 giorni: saranno giornalmente contattate dagli operatori del Servizio igiene pubblica per monitorare l'eventuale comparsa di sintomi come febbre e disturbi respiratori ed intervenire qualora necessario.

«Nell'ambito della criticità legata al Covid-19 - spiega il direttore sanitario Adriano Cestrone - la casa di cura Rizzola ha messo in atto tutta una serie di precauzioni per cercare di contenere al massimo i rischi dovuti al virus. In particolare, è stato diramato a tutto il personale un programma di prevenzione dell'infezione da Covid- 19 e sono stati messi a disposizione tutti i dispositivi previsti per contenere l'infezione sia per il personale che per gli utenti. In data 5 marzo, alle 14, siamo stati informati della positività del test al medico. Si è provveduto ad un'indagine epidemiologica per mettere in atto tutti i provvedimenti aggiuntivi a quelli già in essere. Si è, pertanto, provveduto a collocare a riposo per 14 giorni il personale sanitario rimasto a contatto con il medico negli ultimi giorni».