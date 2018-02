Terzo posto e medaglia di bronzo ai campionati della cucina italiana 2018 a Rimini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"Soddisfazione per il Team Venezia Chef che con un menù di tre portate, preparato per 60 persone, si è aggiudicato il terzo posto del podio nella più completa e prestigiosa competizione culinaria a livello nazionale, riscuotendo gli elogi della giuria per lo spirito di squadra e lo studio della proposta gastronomia. Il menu proposto era composta da: Prima portata: Terrina di branzino di valle in manto di pomodori canditi spugnole e prataioli; Alice dorata farcita di patate di Rotzo, Radicchio di Treviso e Morlacco del Grappa; Sfera di merluzzo infornata e panata nei grissini al sesamo. Emulsione di zucca delica e briciole di pancetta. Seconda portata: Magatello di vitello Veneto scottato, cotto in bassa temperatura, glassato alla birra e miele di acacia con piccole verdure; Guancetta di rana pescatrice cotta in olio cottura e grigliata, salsa di acciughe e madera; Flan di broccolo di Custoza; Tortello casereccio farcito di topinambour e padellato al burro alle erbe. Terza portata: Ricordo di uno spritz con mousse al cioccolato bianco e prosecco, glassata al campari con inserto di arancia rossa; sablè alle arachidi salate e spugna alle olive; salsa alla vaniglia bourbon ed insalatina di finocchio candito e arance a vivo. I componenti della squadra (ritratti nella foto allegata) e coordinati dal Team Manager Alessandro Silvestri sono gli chef: Marco Salin, Francesco Benetton, Damiano Molin, Francesco Chiaranda, Andrea Ugo con il supporto di Filipe Gobbo, Roberto Leonardi, Michele Gentile. In quest'occasione, ha gareggiato anche Sonia Ortile, come componente del Team Venezia Chef ma nella categoria individuale artistica D3 con una scultura in cioccolato e pasta di zucchero dal titolo "Amore infinitamente primordiale", che ha conquistato la medaglia d'argento."