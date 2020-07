Un test rapido che trova il virus in 7 minuti

Un test rapido che va alla ricerca diretta del coronavirus e dà una risposta in pochi minuti. Costa 12 euro contro i 18 di un normale tampone. Lo ha sperimentato l'Ulss 2 del Veneto «trasferirà tutti i dati allo Spallanzani di Roma e al ministero della Salute perché tengano in considerazione di inserire il test nel piano di sanità pubblica», come ha specificato oggi il presidente della Regione Luca Zaia in occasione del punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera.

Test rapido

«Questo test - ha spiegato Roberto Rigoli, primario di Microbiologia a Treviso e vicepresidente nazionale dei microbiologi - va a prendere l'ipotetico virus nella "cantina' dei batteri", nel retro faringeo, lo stempera in un liquido e lo distribuisce in una "saponetta". Quando si mettono le goccioline nella saponetta, il liquido nasale inizia a migrare e c'è un punto in cui sono presenti degli anticorpi specifici contro il covid19: se esiste il virus, si attacca agli anticorpi specifici, c'è una reazione cromatica.

Rigoli ha sottolineato che è stato provato su circa mille persone. «Si tratta un test di screening per cui - ha ribadito - non facciamo diagnosi definitiva: se c'è è positivo, ma se lo fosse lo confermiamo con la biologia molecolare. La velocità dell'analisi ci consente immediatamente di isolare, l'ipotetico positivo».