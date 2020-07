Il giorno del Mose: alle 12.25 la Laguna è completamente isolata dal mare | DIRETTA

«Tutte le barriere sollevate, il test è perfettamente riuscito». 10.48-12.25: un'ora e trentasette minuti sono serviti per innalzare le quattro barriere alle bocche di porto di Lido, Chioggia e Malamocco che compongono il Mose. Un momento storico: è stata la prova del 9 per verificare il corretto funzionamento di quel complesso sistema che dovrà proteggere in futuro Venezia dalle acque alte. A dare il via alle operazioni è stato il primo ministro Giuseppe Conte, intervenuto sull'isola artificiale alla bocca di porto del Lido in compagnia di una parte della sua squadra di governo (Lamorgese, De Micheli, D'Incà). Gli occhi di tutto il mondo sono puntati su Venezia.

LIVE

ore 12.25: completato l'innalzamento di tutte le paratoie: la Laguna è completamente isolata dal mare per la prima volta nella storia.

ore 12.16: completato l'innalzamento delle barriere alla bocca di Lido e Chioggia. Mancano le ultime paratoie a Malamocco.

ore 11.25: riprende la parola il ministro De Micheli: «Stiamo preparando una norma per la gestione non solo del Mose - ha detto - ma di tutte le opere della laguna. Tramite uno strumento legislativo sarà data concessione ad una struttura di cui faranno parte anche organismi statali. Stiamo lavorando anche sulle ipotesi per le navi; nel frattempo stiamo facendo le norme sulla crocieristica e sui singoli porti».

ore 10.54: «Non è una cerimonia, questo è un test, non una passerella. È un'opera poderosa. Siamo venuti a novembre e abbiamo toccato con mano la devastazione - continua il premier -. Abbiamo deciso che entro l'autunno doveva funzionare, serve una salvaguardia. È stata rallentata, ci sono stati gravi episodi di corruzione e malaffare. Noi siamo arrivati all'ultimo miglio e ci siamo assunti le nostre responsabilità: l'opera va completata. Ci saranno i collaudi, completeremo nel 2021 ma abbiamo anticipato i tempi. Dobbiamo evitare l'acqua alta, perché distrugge questo patrimonio e il tessuto economico e sociale».

ore 10.48: è iniziato il sollevamento delle barriere del Mose. I compressori pompano aria nelle paratoie. C'è l'ingegner Sernaglia alla gestione. Tra poco le barriere inizieranno ad emergere. «Il nostro compito è far sì che in futuro le lacrime a Venezia non scendano più per le conseguenze dell'acqua, ma per l'incapacità di trattenere la commozione davanti a tanta bellezza - dice il premier Conte poco prima dell'inizio del test completo. Dobbiamo ringraziare uomini, donne, maestranze, tecnici, informatici, architetti che ci consentono di preparare questo test per mettere in sicurezza la città di Venezia. Dobbiamo continuare a lavorare per prevenire i fenomeni avversi, per mettere in sicurezza il paese. La mano pubblica deve tutelare i luoghi come Venezia, ricchi di tradizione storica e culturale».

ore 10.45: Intervento del presidente della Regione del Veneto Luca Zaia: «È la storia di una via crucis, il Mose è costellato da tanti difetti. Dopo 5.5 miliardi spesi quest'opera deve funzionare. In Veneto il Mose è l'inchiesta: oggi dobbiamo fare in modo che ci sia solo una parte della storia. Ci preoccupa il tema della gestione. Il premier Conte potrebbe rivedere una scelta infelice di un governo precedente che aveva soppresso il magistrato alle acque. La gestione va data al Comune».

ore 10.42: intervento del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro: «Grazie a Conte - ha dichiarato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro - per avermi nominato commissario e avere dato i fondi come promesso. Questa non è una passerella, è gente che ha senso di responsabilità. Nel Mose ci sono state lungaggini, inchieste, vecchi sistemi. Credo nel Mose, deve proteggere Venezia e i suoi abitanti».

ore 10.40: intervento del ministro dei Trasporti Paola De Micheli: «Una storia travagliata. Sono felice che a questo tavolo ci siano 3 donne, strumento potente e concreto dell'accelerazione dell'apertura di questa grande opera. Oggi possiamo dire che molti degli impegni sono stati mantenuti. La scelta di proteggere Venezia è strategica, Venezia è simbolo dell'economia del mare che va tenuta in equilibrio. Il protocollo fanghi è pronto, inseriremo una norma sulla gestione. Nelle prossime settimane. Non mancheranno le risorse».

ore 10.37: Rappresentanti istituzionali, e troupe all'isola artificiale del Baccan di Sant'Erasmo.

Giornata campale per il Mose

Il presidente Conte è arrivato pochi minuti prima delle 10 sull'isola artificiale alla bocca di porto del Lido, pronto, assieme agli altri ministri, ad assistere all'avvio del primo test generale del Mose. Oggi, 10 luglio, è una giornata storica perché per la prima volta si sollevano tutte le 78 paratoie che compongono il sistema a protezione della laguna di Venezia dalle acque alte. Presente una folta rappresentanza di istituzioni, addetti ai lavori e giornalisti. Per il governo ci sono i ministri dell'Interno Lucia Lamorgese, delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli e per i rapporti col Parlamento Federico D'Incà. Presenti anche il presidente del Veneto Luca Zaia, il sindaco Luigi Brugnaro e i sottosegretari all'Interno, Economia ed Editoria, Achille Variati, Piero Paolo Baretta e Andrea Martella. Come anticipato, non è una vera e propria inaugurazione, né una festa: l'organizzazione ha scelto una modalità sobria, senza brindisi e banchetti, anche perché servirà ancora parecchio tempo prima che i lavori siano conclusi. Il passaggio delle istituzioni sull'isola artificiale sarà breve, dopodiché il premier si sposterà a Pellestrina per visitare i luoghi che sono stati maggiormente colpiti dall'acqua alta eccezionale di novembre.