Mose, prossimo test lunedì notte: su dall'acqua 4 paratoie alla volta

Nella tarda serata di lunedì, 2 dicembre, dalle 20.30, fino a martedì mattina 3 dicembre, alle 6, è prevista la movimentazione di tutte le 19 paratoie del sistema Mose di Venezia, alla bocca di porto di Malamocco, interrotta il 4 novembre scorso per verifiche sulle vibrazioni, che si erano verificate, alle staffe che reggono le tubazioni di aria compressa.

Traffico commerciale

La capitaneria di porto ha disposto l'interdizione alla navigazione, alla sosta, e all'ancoraggio delle imbarcazioni nell'area. Per le 19 paratoie i test erano iniziati a ottobre, il 21 e il 24, lato sud e lato nord, e anche il 4 novembre il consorzio Venezia Nuova aveva previsto di alzare tutte le barriere. Ma non era stato possibile a causa appunto delle vibrazioni. Nella notte fra lunedì e martedì, a partire da stasera, si riprova a gruppi di 4 paratoie alla volta, non contemporaneamente. Entrerà in azione un compressore su tre. Mancano ancora gli impianti che collegano tutte le strutture del Mose e si è in fase di verifica. La capitaneria ha ritenuto più agevole interrompere il traffico delle navi commerciali che transitano alla bocca di porto di Malamocco nelle ore notturne. Per il completamento dell'opera, nel Comitatone del 26 novembre scorso a Roma, è stato deciso un finanziamento ulteriore di 320 milioni, dopo i 5 miliardi e mezzo già impiegati.