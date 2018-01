Omicidio a Venezia: "Situazione esplosiva, prevedibile che sarebbe successo qualcosa"

"Brutte facce" in calle se ne vedevano parecchie, ultimamente. Persone che andavano e venivano, dentro e fuori da due alloggi confinanti ed entrambi (per ragioni diverse) occupati in maniera abusiva. "Sia quello davanti, dove è successo il fatto - racconta Alexia, 32 anni, una residente - Sia quello dietro, dove fino a poco fa abitava la madre della vittima, defunta da un paio di mesi". Sono i racconti che emergono dopo l'omicidio avvenuto nella notte a Venezia, in calle de le Chiovere. Un giudecchino, Ivano Gritti, è morto dopo essere stato raggiunto da almeno un colpo di pistola, verso l'una e venti. Il proiettile l'avrebbe attinto all'altezza dell'occhio. Nei minuti successivi i carabinieri hanno fermato il presunto omicida, Ciro Esposito, 49 anni. Si tratta di un cittadino originario di Napoli ma formalmente residente a Chioggia, anche se negli ultimi tempi è stato segnalato più volte in centro storico. Aveva occupato l'appartamento al piano terra di calle de le Chiovere assieme a una compagna e al suo cane, che incuteva non poco timore ai residenti. Ha confessato di fronte al magistrato di aver sparato dall'interno dell'abitazione. I proiettili hanno attraversato il pontoncino d'ingresso (i fori sono ben visibili). La vittima si trovava in compagnia di una terza persona, di colore, scappata a gambe levate.

"Discussioni animate e giri strani"

I due si conoscevano. E anche molto bene, secondo i testimoni: "Giravano spesso insieme - continua Alexia - Ultimamente di notte sentivamo rumori, movimenti. Avevamo avvisato l'Ater. Era una situazione pericolosa, era prevedibile che prima o poi sarebbe successo qualcosa. Loro due erano sempre assieme, sembravano amici. Ma discutevano spesso, anche. Ciro Esposito aveva un cane che incuteva timore. Lo sentivi spesso urlare 'Attenzione, che il cane è pericoloso'. C'erano giri strani, tanta gente che entrava e usciva, facce brutte. L'alloggio davanti era occupato da agosto, prima era vuoto. Invece in quello dietro stava la vittima, che era della Giudecca. Si era sistemato là dopo la morte della mamma da alcuni mesi".

"Corpo a terra e fori sulla porta"

Un altro residente, gestore della vicina hostaria "Vecio Biavarol", è arrivato sul posto nei minuti immediatamente successivi al fatto. "Stavo rientrando a casa - racconta - C'era un signore a terra, con il sangue sparso. I soccorsi erano già là. Prima che fosse portato via penso che sia uscito l'altro, quello che ha sparato. Ho sentito i carabinieri che gli hanno ordinato di mettere giù la pistola. Il corpo era nel giardino, c'erano diversi fori sulla porta. Aveva già segnalato l'occupazione dell'alloggio Ater a chi di dovere, ma nulla è stato fatto. Poi ci si trova in situazioni del genere".