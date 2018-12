Tetto di un'abitazione in fiamme a Noale, 4 squadre di vigili del fuoco sul posto

Poco dopo le 19 di lunedì i vigili del fuoco sono intervenuti per lo spegnimento di un incendio divampato su un tetto in legno, a Noale. Il rogo ha coinvolto la copertura di un'abitazione a due piani, in via Noalese. I pompieri, accorsi con quattro squadre, hanno lavorato per domare le fiamme e sezionare il tetto. Le operazioni sono andate avanti per oltre un'ora e mezza. Il fuoco potrebbe essere partito da un braciere, ma sono in corso le verifiche del caso. Nessuna notizia di feriti o intossicati.