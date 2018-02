"Thetis vivrà". Piano industriale approvato dall'assemblea dei soci e licenziamenti ritirati

È ufficiale. "Mercoledì è arrivata la lettera ufficiale di Thetis sul ritiro della procedura di licenziamento per i 45 lavoratori sul punto di perdere la loro occupazione", scrive Davide Camuccio della Filctem Cgil Venezia. La vertenza, durata anni, si è conclusa nel migliore dei modi per la salvaguardia di risorse professionali e di un patrimonio ingegneristico indispensabile per la laguna.

"Sollievo e soddisfazione"



Il nuovo piano industriale, e l’accantonamento dei 45 licenziamenti, è stato approvato anche dall’assemblea dei soci. "Dopo mesi di intensa discussione e di mobilitazione - scrive Camuccio - con la sensibilizzazione della cittadinanza, i lavoratori, i delegati sindacali e Filctem, portano a casa questo importante risultato che mette al sicuro l’occupazione e il futuro di Thetis. Molta strada ci sarà ancora da fare, in attesa della presentazione del nuovo piano per il rilancio di questa importante realtà, ma per ora il pericolo e la grande preoccupazione non pesano come prima sulle spalle degli addetti".