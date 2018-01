Tifosi della Fermana trovati con "oggetti atti a offendere", scattano 17 denunce

Secondo la questura di Venezia sono stati trovati in possesso di "oggetti atti a offendere" e per questo motivo sono stati denunciati. Nella rete dei controlli di sicurezza agli ingressi dello stadio Mecchia di Portogruaro sarebbero finiti 17 tifosi della Fermana, squadra di Serie C che sabato scorso ha affrontato nella città del Lemene il Mestre, strappando una vittoria in trasferta per 1 a 0.