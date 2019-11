Topi alla Goldoni. Il Comune di Spinea chiarisce su Facebook

Alcune proteste sono scattate, e sono state diffuse sui social, nei giorni scorsi, dopo l'avvistamento di topi alla scuola primaria Carlo Goldoni di via Bellini a Spinea. Fra i genitori alcuni hanno riferito della presunta mancanza di riscontro sulla necessità di «fare la derattizzazione dell'istituto invaso dai topi. Le prime foto e le segnalazioni risalivano già a settembre - scrivono - ed è stato sollecitato qualche giorno fa l'intervento del Comune perché non si riceveva alcuna risposte nonostante le denunce».

Il chiarimento

«Il Comune si è mosso in questi giorni in costante contatto con i tecnici di Veritas, la Ulss e la dirigenza scolastica - si legge sulla pagina Facebook del Comune di Portogruaro -. Chiudere una scuola, come chiesto a gran voce da alcuni genitori, non è un atto discrezionale ma si basa su elementi oggettivi di gravità che al momento non risultano dalle relazioni tecniche. Le scuole a Spinea hanno molti problemi ma la città ha anche risorse a disposizione. Nel bilancio 2020 ci sarà una particolare attenzione per i plessi scolastici e la scelta di spendere i due milioni circa per una nuova scuola (anziché per un centro civico) è la prova che questa amministrazione vuole dare il meglio ai ragazzi e alle loro famiglie. Risolvere in cinque mesi problemi che si trascinano da decenni ovviamente non è possibile. Unire le forze per un progetto condiviso e insieme lavorare per plessi migliori è invece possibile. Su questo punto c’è la massima disponibilità anche a collaborare con i comitati dei genitori oltre che con le autorità scolastiche».

La reazione

«Considerando il fatto che usate la pagina istituzionale per fare propaganda politica (ed è inaccettabile a distanza di 5 mesi) ricordo la vostra campagna elettorale - scrive Emanuele Ditadi dell'opposizione -. Avete sottolineato le vostre grandi capacità a risolvere i problemi in modo tempestivo. Invece è doveroso constatare la vostra totale incapacità di fronte a una disinfestazione. Se poi si parla di gestione delle risorse non mi pare che voi le stiate utilizzando al meglio. Ne parleremo al prossimo consiglio comunale».