Boom traffico sull'autostrada A4, mezzi pesanti +3,5% e code puntuali il martedì

Il 19 giugno è un altro giorno di traffico intenso sulla rete autostradale di Autovie Venete, con un flusso di mezzi pesanti superiore alla media: succede perché i tir che partono dai territori più lontani del Centro ed Est Europa stanno fermi nella giornata festiva di domenica e poi ci impiegano un giorno e mezzo a raggiungere il Friuli Venezia Giulia.

Traffico congestionato

Si registrano, dalle 9 in poi, rallentamenti e code a fisarmonica sulla corsia di marcia in diversi punti della rete autostradale: fra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia, in A23, nel tratto fra Udine Sud e il bivio A4/A23 (nodo di Palmanova) in direzione bivio A4 e anche in A57 fra il Terraglio e il bivio A57/A27 in direzione Trieste (martedì mattina all'inizio della tangenziale di Mestre c'è anche stato un tremendo schianto con otto mezzi coinvolti e un morto). Si conferma l'incremento dei flussi di mezzi pesanti, con un +3,5% in maggio 2018 sul maggio 2017: il segno più si registra ininterrottamente dalla fine del 2016.

Contromisure

In questo contesto la concessionaria Autovie Venete è al lavoro per limitare i disagi, rimuovendo più rapidamente possibile i mezzi incidentati ed evitando così che la circolazione si congestioni. Altrettanto importante è il monitoraggio costante della viabilità, soprattutto nella zona di cantiere dove presto saranno operativi tre scooter guidati dagli ausiliari al traffico, mezzi più adeguati perché agili e veloci anche in presenza di code. Attualmente (ore 15.30) le code di mezzi pesanti sono in entrata a Trieste Lisert e fra la barriera del Lisert e Portogruaro in direzione Venezia.