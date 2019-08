Traffico, giornata all'insegna delle code

La viabilità in autostrada, da sabto mattina, è un elenco di code: 5 chilometri in A23, da Udine Sud in direzione nodo di Palmanova; 7 chilometri fra il nodo di interconnessione A4/A23 in direzione Venezia e 6 chilometri fra Villesse e Palmanova sempre in direzione Venezia. Code in entrata alla barriera di Trieste Lisert e a Latisana, mentre al casello di San Donà di Piave le code sono segnalate in uscita. E’ la situazione che si registrava sulla rete di Autovie Venete all'ora di pranzo e che ha richiesto la chiusura dell’entrata di Udine sud in direzione Venezia già dalle 9 del mattino.

Turisti in arrivo

Flussi elevatissimi di transiti arrivano da Tarvisio e si dirigono verso le spiagge di Grado, Lignano, Bibione Caorle e Jesolo oppure verso la Slovenia e Croazia. Si tratta pe la maggior parte di turisti austriaci e tedeschi che scelgono la fine di agosto e i primi giorni del mese di settembre per le loro vacanze. Un fenomeno in atto già da qualche anno e che si somma con il rientro di chi, invece, le ferie le ha finite e torna a casa. Molto affollate le aree di servizio e anche i piazzali dei caselli che precedono quelli balneari. I navigatori, infatti, grazie ai programmi sempre più sofisticati, consigliano – quando il traffico comincia a diventare congestionato – l’uscita precedente a quella intasata, per poi far rientrare il viaggiatore a quella successiva. Una modalità che, se da un lato appesantisce un po’ alcuni tratti di viabilità esterna, dall’altro riduce la pressione sull’asse autostradale.