Traffico, tutti in coda verso il mare: sabato da bollino nero

Sabato mattina da bollino nero, caratterizzato da lunghe code a tratti tra Meolo e il nodo di Palmanova in direzione Trieste sull’autostrada A4. I veicoli procedono con continui stop and go. Un tamponamento, fortunatamente senza feriti, risolto velocemente, nel tratto tra San Stino e Portogruaro in direzione Trieste, ha rallentato il flusso dei mezzi diretti verso le principali località di mare, ma la circolazione non si è mai bloccata.

Per quanto riguarda i caselli, alle 11 si registravano code di due chilometri alla barriera di Trieste/Lisert e file di auto in uscita a San Donà di Piave, Cessalto e in uscita e in entrata a Latisana, in quest’ultimo caso per il ritorno a casa dei primi turisti. Traffico intenso anche tra Terraglio e bivio A57/A27 in direzione Trieste. Nella direzione opposta verso Venezia sulla A4 non si registrano, invece, criticità, anche grazie al fatto che dal nodo di Palmanova all’area di servizio di Gonars da giovedì 1 agosto si transita su tre corsie.