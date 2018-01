Tangenziale, chiuso nella notte lo svincolo di immissione Miranese ovest

Cav informa che dalle 21 di martedì 23 fino alle 6 di mercoledì sarà chiuso per lavori il ramo di svincolo di immissione in carreggiata ovest, quello in direzione Milano, dalla rotatoria di via Miranese a Mestre. Gli automobilisti diretti verso ovest saranno dunque deviati sulla rotatoria Castellana.

Per cercare arrecare il minor disturbo possibile, l’intervento è stato programmato nelle ore notturne. Nel caso di rallentamenti ed incolonnamenti, automobilisti e camionisti saranno informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile, posti sui portali nel tratto di avvicinamento alla zona.