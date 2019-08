Traffico di Ferragosto, saranno 4 giorni molto intensi

Col ponte di Ferragosto ci sarà l'ultimo grande esodo di stagione, per quattro giorni di traffico intenso sulle tratte autostradali che attraversano la provincia di Venezia.

Bollino rosso

Cav annuncia per venerdì bollino giallo per traffico sostenuto lungo la A4 e la A57, bollino rosso per traffico intenso invece sabato e di nuovo giallo domenica e lunedì, specie al mattino, per i rientri che andranno a sommarsi alla ripresa del traffico feriale. Un aumento del traffico è comunque previsto già da mercoledì pomeriggio, alla vigilia di Ferragosto.

Punti più critici

I punti più sensibili saranno come al solito il tratto della A4 tra Padova Est e il bivio con la tangenziale di Mestre ad Arino, in entrambe le direzioni ma specie verso Trieste, e la barriera autostradale di Venezia-Mestre in direzione Venezia. Possibili rallentamenti ci saranno anche nel raccordo Marco Polo in direzione di Jesolo. Domenica e lunedì i rientri potranno causare code o rallentamenti, soprattutto in direzione Milano.