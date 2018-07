Stretta dei carabinieri sul traffico illecito di rifiuti: due arresti e pioggia di sequestri

Dalle prime ore di mercoledì mattina, a conclusione di una articolata attività d’indagine svolta dai carabinieri del N.O.E. di Treviso e coordinata dalla Procura della di Venezia - Dda, i carabinieri del Gruppo per la tutela dell'ambiente di Milano, nelle province di Treviso, Venezia e Padova, in collaborazione con i comandi provinciali territorialmente competenti, stanno dando esecuzione a 2 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e 5 misure interdittive, oltre a numerose perquisizioni e sequestro di beni, a carico di appartenenti ad un sodalizio criminale responsabile, tra gli altri reati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Gestione di rifiuti e trasporti

Colpiti dagli odierni provvedimenti cautelari sono amministratori e responsabili di impianti e società nel settore della gestione dei rifiuti e dei trasporti. Complessivamente sono 17 le persone che risultano coinvolte nell’inchiesta ed indagate a vario titolo. In ottemperanza ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria, i militari del Nucleo operativo ecologico di Treviso stanno inoltre procedendo al sequestro di una cava e degli automezzi utilizzati per il trasporto e movimentazione dei rifiuti.