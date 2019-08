Sarà un weekend da bollino rosso in autostrada

Weekend da bollino rosso sulle autostrade veneziane: in questo primo fine settimana di agosto sono infatte previste condizioni di traffico intenso che potranno causare rallentamenti, soprattutto nel tratto tra Padova Est e il bivio A4/A57, in entrambe le carreggiate, specialmente in direzione Trieste. Possibili rallentamenti anche sul raccordo Marco Polo in direzione Jesolo e tempi di attesa prevedibilmente più lunghi alla barriera di Venezia-Mestre.

Sabato da bollino rosso

La giornata con flussi più consistenti sarà quella di sabato, dal primo mattino al tardo pomeriggio, ma un aumento del traffico è atteso già a partire da venerdì, quando al traffico pendolare si aggiungerà quello dei primi vacanzieri. Bollino giallo per traffico ancora intenso domenica, con i rientri che si protrarranno poi fino a lunedì mattina, sommandosi alla ripresa del traffico feriale.