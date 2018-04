Traffico congestionato in autostrada, code tra Portogruaro e San Stino verso Venezia

Terzo giorno di incolonnamenti in autostrada. Come fa sapere Autovie Venete, le previsioni sono state rispettate. Il traffico, che in particolare nella giornata di martedì è stato molto sostenuto, con lunghe code in più tratti, si è alleggerito nel corso della notte, per poi farsi di nuovo critico già dalla prima mattinata di mercoledì.

Traffico intenso post-Pasqua

A congestionare ulteriormente la viabilità è stata la ripartenza del traffico commerciale, che ha ripreso a transitare in autostrada dopo lo stop di Pasqua. Le code hanno interessato gran parte dell'autostrafa A4, in particolare il tratto Trieste - Lisert - Portogruaro in direzione Venezia e nel tratto fra Redipuglia e San Stino di Livenza, sempre in direzione Venezia. Attorno alle 10, in A34, i mezzi pesanti che provengono da Gorizia, diretti a Venezia, sono stati fatti uscire a Villesse e deviati sulla viabilità ordinaria, lungo la Statale 14.