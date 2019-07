Weekend da esodo estivo: traffico verso il mare, code temporanee e rallentamenti

Weekend da esodo estivo in queste ore sulle strade per il mare. Sabato mattina particolarmente difficile lungo le vie che collegano il litorale Veneto.

Il traffico

Rallentamenti sul tratto di San Michele al Tagliamento che porta a Bibione e rallentamenti anche in ingresso a Jesolo e Caorle. Uscendo in direzione Trieste e montagne, code in entrata al casello di Latisana e rallentamenti, in uscita, alla barriera di Trieste Lisert; code fra Udine Sud e il bivio A4/A23 in direzione Palmanova e forti rallentamenti che si trasformano in code temporanee fra Latisana e bivio A4/A23 in direzione Trieste. Sulla rete di Autovie Venete saranno più di 170 mila i veicoli in transito. I mezzi pesanti, nella giornata di sabato non possono circolare dalle otto del mattino alle 16.