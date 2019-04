Tram ancora fermo in attesa delle verifiche

Ancora qualche ora di stop forzato per il tram di Mestre. I tecnici di Avm hanno concluso i lavori di ripristino sul punto in cui si è verificato il danneggiamento della linea aerea, in via San Donà, ma prima che il mezzo pubblico possa riprendere a correre è necessario attendere il via libera dell'Ustif, l'ufficio speciale del ministero delle Infrastrutture. Le verifiche dovrebbero essere eseguite oggi, martedì, intorno alle 12: solo allora, se non ci saranno problemi, il servizio sarà riattivato. Nel frattempo corrono i bus sostitutivi su entrambe le linee, la T1 Favaro-Venezia e la T2 Marghera-Mestre centro.

L'incidente

Il disservizio ha avuto origine da una rottura alla linea aerea causata all'alba di ieri da un mezzo da lavoro che, durante delle operazioni di movimentazione delle campane della raccolta differenziata, ha colpito l'infrastruttura per errore. A quel punto è stato necessario togliere la tensione e quindi disattivare il servizio del tram.