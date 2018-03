Auto in avaria e calo di tensione, "siluri rossi" costretti allo stop in mattinata VIDEO

Tram fermi, passeggeri dirottati su autobus sostitutivi. Entrambe le linee del "siluro rosso", nella giornata di mercoledì, si sono rese protagoniste di stop inattesi e forzati. I passeggeri in partenza per Favaro da Piazzale Roma, già a bordo, sono stati costretti a scendere a causa di un'automobile in avaria proprio sulla corsia del tram.

Calo di tensione

Un calo di tensione sulla linea T2, quella che collega Mestre a Marghera, ha costretto invece Actv a far entrare in funzioneil servizio di autobus sostituvo. Il disguido è stato risolto dai tecnici in circa mezzora.