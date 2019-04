Il tram non funzionerà per tutto il giorno a causa di un guasto ai cavi

Dall'alba di oggi, lunedì 8 aprile, il tram di Mestre non è in funzione a causa di un incidente in cui sono rimasti danneggiati i cavi della linea aerea. Il sistema di Avm/Actv ha allertato l'utenza poco prima delle 6 di mattina segnalando l'attivazione del servizio di autobus sostitutivi su entrambe le tratte del tram: la T1 tra Favaro e Venezia e la T2 tra Marghera e Mestre centro. Si prevedono lunghi lavori di ripristino per cui il problema perdurerà probabilmente tutto il giorno.

Tecnici al lavoro

Il guasto sarebbe stato causato da un mezzo di servizio con gru impegnato nella movimentazione delle campane della raccolta rifiuti lungo via San Donà, alla rotonda con via Martiri. In seguito all'incidente è stato necessario togliere la tensione e quindi disattivare il servizio. I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio tranviario, sostituendo i tiranti danneggiati ed intervenendo laddove necessario su cavi e supporti.

L'incidente

I tiranti della linea aerea sono stati colpiti da un mezzo di servizio di un’azienda terza in appalto Veritas: il veicolo viaggiava con il braccio per la movimentazione delle campane per la raccolta di vetro e plastica più alto di quanto previsto per i transiti lungo il percorso del tram. «Va evidenziato - hanno comunicato le società comunali - che i mezzi utilizzati da Veritas lungo il percorso tranviario sono appositamente ribassati e negli anni non si sono mai verificati casi di interazione con la linea aerea del tram». La polizia locale ha fornito supporto nella gestione della viabilità.