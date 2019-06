Estate, tempo di spiaggia e mare: incrementate le corse verso il Lido

Per incrementare ulteriormente l’accessibilità alle spiagge del Lido di Venezia tramite i collegamenti acquei di trasporto pubblico, AVM/Actv istituisce - su richiesta dell’Amministrazione comunale di Venezia - otto corse di rinforzo a partire da venerdì 28 giugno nella tratta Sant’Alvise - F.te Nove - Lido SME, con cadenza giornaliera. Si aggiungono al servizio di linea 5.1/5.2, con frequenza di una corsa ogni 20 minuti per direzione.

Le modifiche

Oltre alle corse di rinforzo di linea 5.1/5.2, per migliorare ulteriormente i collegamenti verso il Lido di Venezia, si aggiungono poi i bis di linea 6 - effettuati il sabato e nei festivi - secondo gli orari e i percorsi indicati qui. Si ricorda infine il collegamento di linea 6L da Marghera a Piazzale Roma con prolungamento della corsa dell'autobus fino al Tronchetto per consentire ai cittadini di raggiungere il terminal Ferry-Boat e recarsi al Lido di Venezia. In particolare i rinforzi “balneari” alle linee 5.1 e 5.2 seguiranno gli orari e percorsi indicati qui.

Il commento del sindaco Brugnaro

«Si tratta - ha commentato il sindaco Luigi Brugnaro - di un'importante iniziativa per la Venezia che vive, con particolare attenzione ai sestieri di Cannaregio e Castello: un'iniziativa che vale più di mille parole e che si rivolge a mamme, bambini, famiglie e pensionati. Da venerdì 28 giugno il battello balneare Sant'Alvise-Lido funzionerà tutti i giorni anziché solo il sabato e nei festivi, mantenendo gli stessi orari di oggi».