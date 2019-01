Incontro tra porto e Ncc: «Necessario regolamentare i trasporti a San Basilio»

Un incontro sulla questione del trasporto nell’area di Santa Marta-San Basilio, ricompresa all’interno del demanio marittimo portuale, si è svolto giovedì al porto di Venezia. L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale ha ricevuto una delegazione di autotrasportatori della categoria Ncc (Noleggio Con Conducente).

Traffico marittimo e portuale

L’Ente ha ribadito che in quella zona l’accesso è riservato, in base alle norme vigenti, solo ed esclusivamente a mezzi che rispondano ad esigenze connesse al traffico marittimo e portuale. È pertanto permesso agli autotrasportatori Ncc di accedere per la movimentazione dei crocieristi o per accompagnare e prelevare persone che, per motivi di lavoro, debbano accedere alle attività economiche e alle realtà accademiche che insistono nell’area portuale. L’Autorità di Sistema Portuale ha permesso, in virtù di una politica di positiva interazione fra porto e città, l’accesso per il trasporto di residenti nella medesima area.

Movimentazione di turisti

«È però allo stesso modo evidente che tale area - scrive il porto - bene pubblico che, proprio perché tale, deve essere valorizzato per rispondere a interessi collettivi e non a interessi privati, non può considerarsi in alcun modo luogo destinato alla movimentazione di turisti tout court. Tutto ciò premesso, l’Ente ha richiesto nuovamente agli interlocutori, come peraltro già fatto nel corso di una riunione con i rappresentanti di categoria l’11 settembre 2018, di ricevere una richiesta formale di incontro, richiesta mai pervenuta finora, accompagnata da specifiche, puntuali proposte che verranno valutate sulla base della loro rispondenza alle esigenze connesse al traffico marittimo e portuale».