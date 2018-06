Donna in imminente pericolo di vita: trasferita a Venezia grazie all'Aeronautica Militare

E' atterrato all'aeroporto Marco Polo di Venezia per poi permettere ai sanitari di trasferire d'urgenza una donna di 54 anni in imminente pericolo di vita in una struttura sanitaria di Padova. Sono sempre pronti gli uomini dell'Aeronautica Militare, che lunedì pomeriggio hanno organizzato un trasporto sanitario urgente avvalendosi di un velivolo Falcon 50 del 31esimo stormo: soluzioni alternative evidentemente non ce n'erano.

Da Cagliari a Venezia

Per questo motivo l'aereo con sulle fiancate la scritta "Repubblica Italiana" è decollato verso l'una da Cagliari per poi atterrare 50 minuti più tardi circa allo scalo lagunare. Le operazioni sono stati veloci, anche perché non c'era tempo da perdere: la paziente 54enne è stata quindi trasferita d'urgenza al nosocomio euganeo dove è stata sottoposta alle terapie decise dai medici.