Tragedia nei campi a Portogruaro: il trattore si rovescia, conducente perde la vita

E' stato travolto dal trattore che stava conducendo, rimanendo schiacciato. Tragico incidente nei campi al confine tra Portogruaro e Concordia Sagittaria martedì pomeriggio: per cause al vaglio dello Spisal dell'Ulss 4 "Veneto orientale", Loris Buso, 62enne residente nella città del Lemene, ha perso la vita mentre stava operando in un appezzamento di terreno situato in via Gardissere.

Decesso sul colpo

Secondo una prima ipotesi la vittima si sarebbe avvicinata all'argine di un canale scolmatore ma in quel punto il terreno sarebbe franato determinando il cappottamento del mezzo agricolo. Una dinamica che non ha lasciato scampo alla vittima, deceduta sul colpo. Quando è scattato l'allarme da parte di alcuni presenti è stato chiaro a tutti che la situazione era disperata: sul posto, alle 15 circa, si sono portate le squadre dei pompieri del distaccamento di Portogruaro e di Mestre. Una volta liberato il corpo incastrato del 62enne, ai sanitari del 118 non è rimasto altro che constatarne il decesso.

Tragedia simile

Una dinamica tragicamente simile a un altro incidente che di recente si è verificato in provincia: anche in quel caso un 62enne, Giovanni Simion, il 27 aprile scorso aveva perso la vita dopo essersi cappottato con un trattore in località Fossa, a Spinea.