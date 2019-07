Si finge poliziotto e deruba il turista di denaro e iPhone: in manette

Si sarebbe spacciato per un agente di polizia, esibendo un documento falso ed una pistola, per perquisire e derubare un turista straniero. Nella giornata di ieri gli agenti del commissariato di Marghera hanno condotto in carcere A.I., cittadino iraniano di 33 anni, su provvedimento di custodia cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma. L'uomo, con precedenti penali a proprio carico, è indiziato per il reato di rapina aggravata in concorso.

Complice non identificata

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'iraniano sarebbe stato supportato da una complice, non ancora identificata. In veste di poliziotto, l'uomo avrebbe sottratto alla propria vittima 600 euro in contanti, un paio di cuffie costose e un iPhone S-X.