Tre ragazzi in balìa delle onde portati in salvo dalla guardia di finanza

Si erano allontanati troppo da riva, il mare mosso e le correnti molto forti hanno fatto il resto. Martedì mattina tre persone sono state soccorse al largo del litorale di Jesolo da una barca del reparto operativo aeronavale della guardia di finanza di Venezia. Nella fattispecie, due ragazzi e un bagnino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'intervento della guardia di finanza

Secondo quanto ricostruito, un ragazzo del soccorso spiaggia sarebbe intervenuto per portare in salvo due giovani che non riuscivano più a tornare sulla terraferma. Alla fine, tutti e 3 i giovani sono rimasti in balìa delle onde ed è stato necessario l'intervento delle fiamme gialle per portarli in salvo.