Notte di bagordi in spiaggia a 14 e 15 anni: due finiscono in coma etilico

Una serata di eccessi, finita in coma etilico. Le protagoniste sono giovanissime, tre ragazzine tra i 14 e i 15 anni. Come riporta la Nuova, l'episodio risale allo scorso fine settimana al Lido di Venezia. A finire all'ospedale in due, una delle amiche costretta a rimanere in ospedale due giorni, c'è voluto diveso tempo, infatti, per rimetterla in sesto. La terza del gruppetto, invece, è tornata a casa la notte dopo i bagordi, reggendosi a stento in piedi. Alcol ne è circolato molto, venduto a minorenni.

Superalcolici a minori

Sono stati proprio i genitori della più sana delle tre giovani a denunciare l'accaduto. Prima convinti che la figlia e le amiche avessero trovato gli alcoli al Lido, poi sono venuti a conoscenza della verità dalla stessa ragazzina: pare infatti che a Santo Stefano ci sia un negozio gestito da cinesi che venda super alcolici e bottiglie varie, dove i giovani si riforniscono prima di andare "a fare festa" in spiaggia.

Una piaga

Quella dei giovani che abusano di alcolici in giovanissima età sta diventando, negli ultimi anni, una vera e propria piaga. A ciò si aggiunga anche l'acquisto a buon prezzo di bevande di dubbia provenienza, potenzialmente dannose.