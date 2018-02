Il matrimonio è ufficiale: ok agli abbonamenti mensili integrati tra bus, vaporetti e treno

Tre tipologie di abbonamento destinate a rendere più agevoli gli spostamenti dei pendolari che ogni giorno viaggiano sia in treno, sia sui mezzi pubblici Actv. Se ne discuteva da tempo (la stella polare è arrivare a un biglietto unico integrato per tutto il Veneto, previsto nel 2020), ora il matrimonio tra Trenitalia e il gruppo Avm si è ufficialmente celebrato a Palazzo Balbi, sede della Regione. Martedì mattina i rappresentanti delle varie realtà coinvolte hanno presentato l'accordo interaziendale che ha consentito la creazione delle nuove tipologie di abbonamento mensile integrato, disponibili dall'1 marzo nella versione ordinaria o per gli studenti per l'area urbana di Venezia e per il collegamento extraurbano Padova-Venezia. I titoli di viaggio saranno messi in vendita attraverso l'app Avm Venezia e - presto - anche sul circuito di Trenitalia.

"Sistema di mobilità integrato"

"Con questa iniziativa ci stiamo muovendo verso un sistema di mobilità integrato con collegamento intermodale a grande capacità", ha sottolineato l'assessore alla Viabilità del Comune di Venezia, Renato Boraso. Gli ha fatto eco l'assessore regionale ai Trasporti, Elisa De Berti: "Abbiamo lavorato anche nell'ottica di spendere bene le risorse pubbliche - ha dichiarato - Questo accordo apre la strada al sistema metropolitano, garantendo collegamenti frequenti tra Mestre e Venezia, con treni, tram e autobus che transitano ogni trenta secondi, in entrambe le direzioni, sul Ponte della Libertà e rafforzando la connessione con l’ospedale dell’Angelo e con i Comuni di prima e seconda cintura. Mi auguro si prosegua su questa strada".

Risparmi e benefici per l'ambiente

Un impegno che dovrebbe garantire anche di risparmiare qualcosina ai pendolari: "Con l'abbonamento integrato gli utenti potranno scegliere se fruire dell'autobus, del vaporetto o del treno - ha spiegato il direttore regionale di Trenitalia, Tiziano Baggio - Migliorerá la loro qualità della vita". Tra i "registi" dell'iniziativa anche il direttore generale del gruppo Avm/Actv, Giovanni Seno: "Con queste nuove opportunità speriamo anche di incentivare l'utilizzo dei trasporti pubblici - ha affermato - ciò avrà delle conseguenze positive anche in ambito ambientale". Della partita sono state anche le amministrazioni di Mira, Mirano e Dolo: "Con l'abbonamento unico integrato parliamo di azioni concrete 'green' - ha commentato l'assessore all'Ambiente, Maurizio Barberini - nel territorio comunale di Mira è necessario procedere sulla via dello sviluppo intermodale e noi Comuni dobbiamo fare la nostra parte". Presente alla conferenza stampa anche il sindaco di Dolo, Alberto Polo: "Mettiamo in contatto i territori dando la possibilità ai cittadini di scegliere", ha concluso.

Le tre opzioni che i cittadini tra qualche giorno potranno scegliere:

Rete Unica AVM/Actv + tariffa metropolitana 14/VE Trenitalia che consente di viaggiare nell’ambito della rete urbana AVM/Actv (Navigazione, bus Lido, Mestre + Aeroporto Marco Polo, Tram, People Mover) e di fruire del servizio ferroviario Trenitalia sui treni R e RV entro il territorio del comune di Venezia (Venezia S. Lucia, Venezia P.to Marghera, Venezia Mestre, Venezia Carpenedo, Venezia Mestre Ospedale);

Trenitalia + Omnibus + Rete Unica Urbana AVM/Actv, che consente di utilizzare il servizio Omnibus su gomma tra le città di Dolo, Mira e Mirano e le stazioni ferroviarie di Mira/Mirano, il servizio ferroviario Trenitalia sui treni R tra le stazioni di Dolo, Mira/Mirano e Venezia Mestre, Venezia SL e Padova, nonché, (solo per abbonamenti con origine/destinazione Mestre o Venezia), di viaggiare nell’ambito della rete urbana AVM/Actv (Navigazione, bus Lido, Mestre + Aeroporto Marco Polo, Tram, People Mover);

Trenitalia + Extraurbano AVM/Actv + Omnibus + Rete Unica AVM/Actv, che consente di utilizzare il servizio Omnibus su gomma tra le città di Dolo, Mira e Mirano e le stazioni ferroviarie di Mira/Mirano, il servizio ferroviario Trenitalia sui treni R tra le stazioni di Dolo, Mira/Mirano e Venezia Mestre, Venezia SL e Padova, nonché, (solo per abbonamenti con origine/destinazione Mestre o Venezia), nonché (solo per abbonamenti con origine/destinazione Mestre o Venezia) di viaggiare nell’ambito della rete urbana AVM/Actv (Navigazione, bus Lido, Mestre + Aeroporto Marco Polo, Tram, People Mover) ed extraurbana AVM/ACTV (relazioni linea Padova/Mestre/Venezia).