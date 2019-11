Treni in ritardo e cancellazioni sulla tratta per Udine

È una mattinata di forti disagi lungo le linee ferroviarie che passano per Udine. Diversi treni hanno subito ritardi a causa di un guasto che si è verificato sulla linea di alimentazione elettrica dei treni, che ha coinvolto in particolar modo la stazione del capoluogo friulano. Per quasi due ore, dalle 5.35 alle 7.30, la circolazione dei treni da e per Udine è stata interrotta. Lungo la linea ferroviaria Venezia-Udine-Trieste sono stati registrati ritardi oltre le due ore. Verso le 9 il traffico ha ripreso a scorrere con alcune corse. Tre in totale i treni che sono stati cancellati, otto quelli che hanno subito ritardi.

