Guasto ferroviario nel pomeriggio a Venezia, ritardi per i treni e viaggiatori in difficoltà

Disagi per i viaggiatori si registrano alle stazioni di Mestre e Venezia Santa Lucia nel pomeriggio di lunedì, giorno di Pasquetta. Alla calca dovuta al gran numero di persone in movimento da e verso il capoluogo lagunare, infatti, si aggiunge un guasto temporaneo agli impianti di circolazione di Venezia. Risultato: treni in ritardo e sovraffollamenti nei regionali. Il problema è stato annunciato dagli altoparlanti e sui display degli scali ferroviari a partire dalle 16.30 circa, e coinvolge a catena numerosi convogli su diverse linee: Trieste, Bassano, Udine, Milano, Torino, Roma, Bologna.

Treni colmi

Prevedibile la ressa per salire a bordo dei treni, con persone stipate e anche qualcuno costretto a rimanere giù. La giornata è da "bollino nero" per quanto riguarda le presenze a Venezia, con code alle biglietterie fin dalla mattina e, a partire da metà pomeriggio, il "controesodo" di coloro che lasciano la città: non solo chi vi ha passato il lunedì dell'Angelo, ma anche tanti che con oggi concludono il weekend lungo delle festività pasquali.