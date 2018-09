Scoperchiato un treno diretto a Venezia: stop obbligato a Roma e disagi

Ha arrestato la corsa a Roma Termini perché la parte superiore del treno, all'altezza di una carrozza, si è letteralmente scoperchiata in corsa. È quanto successo al treno Italo 8904 partito oggi da Napoli Centrale e diretto a Venezia. Nessuno è rimasto ferito ma la scena non è passata inosservata ai pendolari. L'azienda, interpellata da RomaToday, ha fatto sapere che indagherà per determinare le esatte cause dell'incidente. Al momento, secondo Italo, i danni sarebbero riconducibili al maltempo e, verosimilmente, o ad un fulmine o a un ramo pericolante nel tragitto tra Napoli e Roma.

Rimborsi

Italo, che ha riprotetto i passeggeri su altri treni a seconda della destinazione, si è detta disponibile a rimborsare gli utenti che hanno subito ritardi superiori a 60 minuti, come previsto nel contratto di Ntv.