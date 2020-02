Il locomotore di un treno è uscito dai binari a Mestre

Verso le 23 di ieri, mercoledì 12 febbraio, il locomotore di un treno che stava transitando nelle vicinanze della stazione di Mestre è uscito (sviato) dai binari. Il convoglio in quel momento era vuoto, in fase di manovra e stava procedendo a velocità ridotta: all'interno c'erano solo i macchinisti, che lo stavano conducendo al deposito.

Rfi ha comunicato che non si sono registrati danni né alle persone né alle strutture, e che non ci sono state ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. L'incidente è avvenuto in una zona secondaria, lungo un fascio di binari esterno alla circolazione. Le cause del problema al momento non sono note. Sul posto sono arrivati anche gli operatori della poIizia ferroviaria, mentre i tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare la sede.