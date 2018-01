Completamente ubriachi in prefettura: urla e schiamazzi, poi si scagliano contro la porta

Denunciati due trentenni veneziani. C.A. di 30 anni e D.D. di 31, in stato di ebbrezza, si sono appostati verso le 12 di lunedì davanti a palazzo Ca' Corner, sede della Prefettura, e lì hanno iniziato a inveire senza apparente motivo contro i passanti. Alla vista dei poliziotti, giunti sul posto, si sono rifugiati nell'atrio dello stabile e uno di loro si è scagliato contro la porta a vetro, danneggiandola.

Ubriachi molesti

È stato necessario l’ausilio di due ambulanze e la squadra della volante per riportare la calma. I due, con improperi, pesanti ingiurie e minacce hanno cercato di resistere ai poliziotti, urlando a squarciagola e minacciando di non muoversi, fino a che non avessero parlato al Prefetto. Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, minacce, danneggiamento e rifiuto di fornire le proprie generalità. Per loro, inoltre, è scattata una sanzione per ubriachezza molesta.