Gli utenti di TripAdvisor premiano Venezia: è la terza destinazione più apprezzata in Italia

TripAdvisor ha annunciato i vincitori dei Travelers’ Choice Destinations Awards 2018, che riconoscono i luoghi preferiti dai viaggiatori in tutto il mondo. I premi sono basati su recensioni e punteggi di hotel, attrazioni e ristoranti ottenuti dalle città negli ultimi 12 mesi. Venezia si conferma medaglia di bronzo, piazzandosi anche quest’anno in terza posizione a livello nazionale alle spalle di Roma e Firenze. Campania ed Emilia Romagna sono invece le uniche regioni a vantare più di un vincitore nella classifica nazionale con Sorrento (4°), Isola d’Ischia (7°), Napoli (8°) e Positano (10°) la prima e Rimini (5°) e Cervia (9°) la seconda. Scende di una posizione rispetto allo scorso anno Milano, che si classifica sesta.

Novembre conviene

Analizzando i dati di comparazione prezzi degli hotel, emerge che a Venezia il mese più conveniente risulta essere novembre, con un risparmio medio sul soggiorno del 9% rispetto alle tariffe annuali (spesa media a novembre 218€ rispetto ai 239€ di media annuale). Un dato molto diverso dalle altre mete italiane, con 6 destinazioni su 10 che mostrano prezzi più bassi nei mesi di aprile e maggio. In particolare per soggiorni nel mese di aprile i viaggiatori possono risparmiare in media il 28% a Sorrento (spesa media ad aprile 185€ rispetto ai 259€ di media annuale), 26% a Rimini (97€ rispetto ai 131€ di media annuale) e 32% a Positano (330€ rispetto ai 482€ di media annuale). Le destinazioni che permettono di risparmiare a maggio sono invece Milano (-11%), Isola d’Ischia (-34%) e Cervia (-27%).

Top 10 Italia

1. Roma, Lazio – Tariffa media degli hotel a notte: 154,64€

Mese più conveniente per soggiornare: agosto, -9% rispetto alla media annuale

2. Firenze, Toscana – Tariffa media degli hotel a notte: 173,66€

Mese più conveniente per soggiornare: novembre, -15% rispetto alla media annuale

3. Venezia, Veneto – Tariffa media degli hotel a notte: 239,28€

Mese più conveniente per soggiornare: novembre, -9% rispetto alla media annuale

4. Sorrento, Campania – Tariffa media degli hotel a notte: 258,81€

Mese più conveniente per soggiornare: aprile, -28% rispetto alla media annuale

5. Rimini, Emilia Romagna – Tariffa media degli hotel a notte: 130,66€

Mese più conveniente per soggiornare: aprile, -26% rispetto alla media annuale

6. Milano, Lombardia – Tariffa media degli hotel a notte: 210,39€

Mese più conveniente per soggiornare: maggio, -11% rispetto alla media annuale

7. Isola d'Ischia, Campania – Tariffa media degli hotel a notte: 183,20€

Mese più conveniente per soggiornare: maggio, -34% rispetto alla media annuale

8. Napoli, Campania – Tariffa media degli hotel a notte: 122,18€

Mese più conveniente per soggiornare: luglio, -3% rispetto alla media annuale

9. Cervia, Emilia Romagna – Tariffa media degli hotel a notte: 175,45€

Mese più conveniente per soggiornare: maggio, -27% rispetto alla media annuale

10. Positano, Campania – Tariffa media degli hotel a notte: 482,14€

Mese più conveniente per soggiornare: aprile, -32% rispetto alla media annuale