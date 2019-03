TripAdvisor, Venezia entra nella top ten delle mete più gettonate dagli italiani: è sul podio

«Tra conferme e new entry il premio Travelers’ Choice per le Destinazioni 2019 riconosce le destinazioni che hanno reso speciali i viaggi degli utenti di TripAdvisor» ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia. «Sappiamo che queste destinazioni rappresentano mete ambite per numerosi viaggiatori a livello mondiale, per questo suggeriamo di vistarle nei periodi di bassa stagione evitando così di imbattersi in folle di turisti e risparmiando sul costo del soggiorno. Le tariffe medie degli hotel a Roma nel mese di marzo1, per esempio, sono inferiori del 19% rispetto a giugno».

Venezia medaglia di bronzo a livello Italiano

Resiste stabile in terza posizione la Serenissima, che anche quest’anno conquista la medaglia di bronzo nella classifica delle mete più amate d’ Italia alle spalle di Roma (1°) e Firenze (2°). In quarta posizione si classifica Sorrento seguita da Rimini (5°), Milano (6°), Isola d’Ischia (7°), Napoli (8°) e Cervia (9°). Chiude la classifica in decima posizione Riccione.

Roma stabile sul podio mondiale ed europeo

La Città Eterna conferma la terza posizione dello scorso anno nell’olimpo delle destinazioni più apprezzate al mondo. Scambio invece al vertice della classifica con Londra, che conquista la prima posizione spodestando Parigi che quest’anno è seconda. Per il secondo anno consecutivo sono tre capitali europee a dominare il podio mondiale e, più in generale, il Vecchio Continente la fa da padrone nella Top 10 globale con ben 6 destinazioni premiate.

Spagna alla conquista dell’Europa

Barcellona (5°), Maiorca (9°) e Tenerife (10°) costituiscono la tripletta che ha dato alla Spagna il primato di nazione più premiata d’Europa, grazie all’ingresso in classifica di Tenerife, che ha scalzato Santorini nell’edizione 2019 del premio Travelers’ Choice per le Destinazioni. È interessante notare che mentre Italia, Repubblica Ceca, Regno Unito, Portogallo e Turchia sono rappresentate nella Top 10 del Vecchio Continente dalle rispettive capitali, Spagna e Grecia (con Creta) vincono con altre destinazioni.

Metodologia

I vincitori sono stati determinati utilizzando un algoritmo che ha preso in considerazione la quantità e qualità delle recensioni e dei punteggi relativi a hotel, ristoranti e attrazioni ottenuti dalle destinazioni di tutto il mondo negli ultimi 12 mesi e l’interesse di prenotazione dei viaggiatori su TripAdvisor.