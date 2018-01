Bitcoin, è di Spinea l'azienda con l'esclusiva delle transazioni in criptomoneta nel Nordest

Il bitcoin esiste da anni, ma negli ultimi mesi è stato al centro di un rally senza precedenti nel mondo economico, con crescite vertiginose e repentini cali. La criptomoneta da realtà di nicchia per pochi amanti della tecnologia è diventata un fenomeno di moda, acquisendo sempre più estimatori convinti che sia un bene rifugio, simile all’oro. Contemporaneamente, è iniziata la corsa per permetterne l’utilizzo anche nei normali negozi o attività commerciali. In questo momento storico Triveneto Servizi, società con sede operativa a Spinea, ha siglato una storica partnership con InBitcoin, una realtà che si divide tra Rovereto e Milano e ruota attorno a 18 soci fondatori che sono designer, docenti, programmatori e sviluppatori.

Servizio di transazione in Bitcoin

"Siamo tra le pochissime aziende in Italia che possono proporre e implementare il loro servizio di transazione coi bitcoin - spiega Marco Zuin, veneziano di 27 anni, uno dei tre soci di Triveneto Servizi - (gli altri due sono Andrea Magro, anche lui veneziano di 35 anni, e il bresciano Roberto Bontempi di 49 anni). Nella sostanza, le transazioni avverranno tramite wallet app e qrcode e codici che chi possiede bitcoin sa come usare. Ma avverranno con un sistema informatico italiano e di proprietà dell’azienda, che così avrà direttamente il possesso del denaro virtuale, senza doversi affidare a mediazioni tramite piattaforme commerciali come avviene oggi".

47 Anno Domini di Silea

La prima azienda veneta che ha scelto l’evoluto sistema di InBitcoin è una nota azienda vitivinicola di Silea, nel Trevigiano, la 47 Anno Domini, celebre per i propri vini bio-vegani e per la propria gamma di etichette. "Siamo entusiasti di questa novità - spiega il titolare, Cristian Tombacco - che speriamo possa portare una ventata di business e farci affiancare a nuovi clienti appassionati di tecnologia e criptovaluta. Alcuni mi chiedono se abbiamo paura di rimetterci per le fluttuazioni del mercato. Noi siamo certi che il bitcoin avrà un grande futuro e quindi vediamo solo opportunità dove gli altri vedono rischi".