In attesa di Veleziana e Venice Hospitality, la vela si trasforma in un dialogo tra padri e figli

Weekend di emozioni quello che si è appena concluso a Venezia. Al Marina Sant'Elena, Meteorsharing, l'associazione sportiva presieduta da Alberto Tuchtan, ha organizzato la seconda edizione del Trofeo "Father&Son". La competizione vede sfidarsi a bordo di imbarcazioni classe "Meteor" equipaggi composti da padri e figli o da nonni e nipoti. Un'occasione per festeggiare insieme la figura dei papà tramite la passione per la vela.

"Vento fino a 16 nodi"

A fare gli onori di casa, oltre al direttore di Marina Sant'Elena, Stefano Costantini, anche l'otto volte campione del mondo, Enrico Zennaro, che nel corso della due giorni di regate ha distribuito consigli agli equipaggi in gara. "È stato senza alcun dubbio un bel weekend di sport e di vela quello che abbiamo appena trascorso - ha commentato - Come sempre le regate si sono svolte all'interno dello specchio acqueo della darsena, in un percorso a bastone composto da quattro lati e, grazie anche a un vento che ha soffiato fino a 16 nodi, tutti i partecipanti si sono divertiti".

"L'amore per la vela travalica il tempo"

Un incontro di generazioni: "Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a trasmettere ai partecipanti il vero spirito di questo evento, quello del padre che trasmette alle nuove generazioni l'amore per questo magnifico sport che punta su principi sani e veri", ha dichiarato il presidente Tuchtan. A vincere è stata la famiglia Dal Puppo.

Gli eventi Meteorsharing

Il trofeo Father & Son è stata per Meteorsharing anche l'occasione per presentare la stagione sportiva 2018. Un calendario che comprende una dozzina di eventi da marzo a ottobre, tra i quali spiccano il Playdays 2018, un evento per le scuole targato "Decathlon" che si svolgerà alla stazione Marittima di Venezia, il Campionato italiano minialtura di Chioggia, il Campionato italiano meteor a Rimini, la Coppa Italia Minialtura, ChioggiaVela e gli immancabili appuntamenti di fine stagione con la Barcolana di Trieste e la Venice Hospitality Challenge e Veleziana a Venezia.