"Tronchetto, dare una svolta ad un'area abbandonata. Partendo con la caserma"

L'iniziativa nella giornata di mobilitazione contro le mafie. Il Partito Democratico di Venezia sostiene l'iniziativa della Municipalità di Venezia, Murano e Burano che ha convocato per mercoledì il proprio consiglio al Tronchetto per dare un segnale forte. "Già da tempo i nostri parlamentari e consiglieri comunali - spiega Giorgio Dodi, segretario comunale del Partito Democratico Venezia - sono in prima linea per tentare di dare una svolta alla gestione di un’area dove la criminalità ha ancora un ruolo molto forte".

"Atti concreti"

"Servono atti concreti - spiegano - a partire dalla realizzazione della caserma dei carabinieri che proprio al Tronchetto dovrebbe trovare sede, a costo zero per l'Amministrazione comunale che, incomprensibilmente, continua a rimandarne la realizzazione. Un plauso va anche alle associazioni impegnate ogni giorno sul fronte della legalità, a partire da Libera".