"Trony, 100 dipendenti a rischio in Veneto"

Lavoratori a rischio. Come riporta il Gazzettino, non se la passerebbero bene 100 dipendenti Trony, o meglio della Dps, società esterna che gestisce 36 punti vendita del marchio d'elettronica. A quanto si apprende, il Tribunale di Milano il prossimo 26 marzo dovrebbe decidere sul concordato preventivo per evitare il fallimento, in caso di risposta negativa a rischiare il posto sarebbero i lavoratori di molti punti vendita del Veneto.

"Da 8 mesi col 20% dello stipendio"

Per far fronte alle difficoltà, dallo scorso luglio tutti i dipendenti avrebbero deciso di decurtarsi lo stipendio del 10%, per evitare il licenziamento dei colleghi considerati in esubero, ma ad oggi, dopo 8 mesi di lavoro, avrebbero percepito solo il 20% degli stipendi, con un grosso punto interrogativo su quando potranno vedere il restante 80% delle buste paga che spetterebbe loro.

"Troppe scelte sbagliate"

Risale a luglio la chiusura del punto vendita all'interno del Prisma di Santa Maria di Sala, a causa del ben noto incendio che ne ha, di fatto, cessato le attività per quasi un anno, con lo spostamento dei dipendenti nel punto vendita di Mestre, mai decollato e ora chiuso per inventario. Sebbene ci sia chi sostiene che potrebbe essere, nella realtà dei fatti, una chiusura vera e propria. Inevitabile la preoccupazione dei lavoratori a rischio, molti dei quali con famiglia da mantenere, che lamenterebbero una cattiva gestione manageriale, fatta di scelte sbagliate e priva di progetti per il rilancio.