Trovata la ragazza scappata da Bolzano: era in un appartamento di Venezia

Si era allontanata dalla propria abitazione, a Bolzano, una settimana fa. Nei giorni scorsi, poi, la famiglia aveva diffuso degli appelli su Facebook chiedendo aiuto per individuarla. Stamattina la polizia ha scoperto che la ragazza, una quindicenne, aveva trovato rifugio a Venezia, all'interno di un appartamento di Dorsoduro.

Assieme a lei c'erano altri quattro minori, tre ragazzi di origine macedone ed un'altra ragazza italiana, tutti provenienti dal capoluogo altoatesino. Il ritrovamento è stato possibile grazie alle indagini in collaborazione tra la polizia di Bolzano e quella di Venezia. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire le ragioni dell’allontanamento dei ragazzi, che verranno affidati alla questura della loro città per il riaffidamento alle rispettive famiglie.