Trovato il cadavere di una donna nel Sile

Il cadavere di una donna, la cui identità non è ancora stata resa nota (non risulterebbero al momento denunce di scomparsa), è stato rinvenuto nella prima mattinata di oggi, giovedì 7 maggio, nelle acque del fiume Sile, al confine tra la provincia di Treviso e Quarto d'Altino.

Il corpo, recuperato dai sommozzatori del nucleo Saf dei vigili del fuoco, è stato riportato a riva e sarà sottoposto agli accertamenti del caso. Alcuni oggetti, forse appartenuti alla persona deceduta, sono stati trovati appoggiati sulla riva del fiume nei pressi del porto di Casale sul Sile: si sospetta che la donna si sia tolta la vita, gettandosi volontariamente in acqua. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Treviso, della stazione di Silea e di Meolo (competenti per territorio), per avviare le indagini. L'allarme era stato lanciato alle 9.30 circa: ad avvistare il corpo, a pelo d'acqua, era stato un passante che si trovava a passeggiare in riva al Sile.