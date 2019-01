Trovato con uno sfollagente in macchina e denunciato

Un 45enne residente nel Veneziano è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Quero (Belluno) per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere: durante un controllo nel veicolo dell'uomo, avvenuto nella località Carpen di Quero, i militari hanno infatti trovato un bastone telescopico (sfollagente) della lunghezza di 53 centimetri. L'attrezzo, di cui il veneziano non ha saputo giustificare il possesso, è stato sequestrato.