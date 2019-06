Trovato nel Piave il corpo di Nicola Bertoli

Il Piave, dopo quattro giorni di ricerche infruttuose, ha restituito il corpo di Nicola Bertoli, il 24enne di Marghera che era scomparso domenica mattina nelle acque del fiume a Fagarè di San Biagio di Callalta (Treviso) durante una nuotata con un amico. La salma è stata rinvenuta poco prima delle 11.30 di oggi, 27 giugno, dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Treviso, a cinquanta metri circa da dove si era tuffato in acqua. Ora del caso si occuperà la Procura di Treviso, che aprirà un fascicolo per effettuare tutti gli accertamenti necessari.

Annegato nel Piave

Nicola Bertoli era giunto su una delle piccole spiagge di Fagarè, a monte del ponte ferroviario, con alcuni amici, nel tardo pomeriggio di sabato: insieme il gruppo aveva trascorso una nottata di festa. L'indomani il dramma, durante una giornata che avrebbe dovuto essere di relax, prendendo il sole e rinfrescandosi in riva al Piave. Il 24enne era entrato in acqua con un amico: quest'ultimo si è reso conto dell'assenza di Nicola Bertoli solo una volta tornato a riva. Immediate sono scattate le ricerche da parte di vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale. Fino al tragico epilogo di queste ore.