Il corpo senza vita di un sub trovato in acqua: potrebbe essere Luigino Drago

Stamattina è arrivata alla guardia costiera di Chioggia la segnalazione del ritrovamento di un cadavere in mare al largo di Porto Barricata, nel comune di Porto Tolle (Rovigo). Il corpo è equipaggiato con tenuta da sub, comprese muta e pinne. Secondo le prime informazioni potrebbe trattarsi di Luigino Drago, il 68enne rodigino che domenica scorsa si era inabissato nel corso di un'immersione nell'area delle tegnue, al largo di Chioggia. L'ultimo a vederlo è stato un amico che era in barca con lui, poi se ne sono perse le tracce e le ricerche dei giorni successivi non hanno portato a nulla.

Sub disperso

Il corpo individuato in queste ore si trovava piuttosto lontano dal punto dell'ultimo avvistamento, a circa una ventina di miglia. Ad avvistarlo è stato un diportista che si trovava a 4-5 miglia di distanza dalla costa di Porto Barricata. Subito è stato lanciato l'allarme e la guardia costiera di Chioggia ha inviato sul posto le proprie motovedette, incaricate di recuperare il corpo e riportarlo a Chioggia. Gli accertamenti delle prossime ore potranno stabilire con certezza l'identità del sommozzatore.