Individuato il corpo di uno dei sub dispersi a Santo Domingo

È stato individuato ieri pomeriggio il corpo di uno dei due sommozzatori dispersi nella laguna di El Dudu, a Santo Domingo. Al momento non è chiaro se si tratti di Carlo Basso, mestrino, o di Carlo Barbieri, ligure. Entrambi avevano intrapreso l'immersione sabato scorso e da allora se ne erano perse le tracce. Ad annunciare il ritrovamento è la Dominican Republic Speleological Society, impegnata in queste ore nelle delicate operazioni di ricerca.

Operazioni difficoltose

I responsabili della ricerca hanno trovato il corpo durante una immersione esplorativa nella zona in cui si sospettava che si trovassero i due e, secondo l'associazione, si presume che l'altro possa trovarsi molto vicino. Nel frattempo, però, l'acqua è tornata torbida e non è stato possibile proseguire nelle operazioni: una nuova immersione è stata pianificata per giovedì, mentre solo successivamente si potrà pensare a una missione di recupero.