Trovato morto 37enne veneziano: si sospetta overdose

Il corpo senza vita di un 37enne veneziano è stato trovato nella camera di un albergo a Roncade, nelle prime ore del mattino del giorno di Santo Stefano. I carabinieri di Treviso sono intervenuti nell'affittacamere verso le 3. Le cause del decesso potrebbero essere riconducibili a un'overdose. Sono in corso indagini per ricostruire il fatto.