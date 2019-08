Lo trovano morto in casa: ex dipendente dell'Ulss di San Donà

Sono stati i vicini, domenica pomeriggio, a chiamare i carabinieri. Nell'abitazione di Camino, frazione di Oderzo a Treviso, i militari e il Suem 118 hanno trovato morto, verso le 16, Giancarlo Solighetto, ex segretario amministrativo dell'Ulss di San Donà. Il 67enne viveva in una abitazione in piazza Zara. Secondo i primi rilievi del medico legale, Solighetto sarebbe morto giovedì scorso.

La scoperta

Non lo vedevano da giorni Solighetto. Poi l'odore acre proveniente dall'appartamento. Infine la chiamata alle forze dell'ordine. I carabinieri, una volta entrati in casa, hanno purtroppo scoperto il cadavere dell'uomo, ormai in avanzato stato di decomposizione. Nel marzo 2011 Solighetto era rimasto vedovo dell'allora 55enne moglie Marilena Tomasella. I risultati dell'esame autoptico potranno definire precisamente tempistiche e dinamiche dell'avvenuto decesso.