Trova il padre senza vita in casa

Il figlio cerca di entrare nella casa di suo padre perché non ha le chiavi ed è chiuso fuori. Il padre che dall'interno non risponde. È scattato l'allarme stamattina, domenica 24 maggio, verso le 7.44, in via Monsignor Luigi Saretta a San Donà di Piave.

Il ritrovamento

L'uomo, che non ha ottenuto risposta alcuna dal genitore, ha chiamato i vigili del fuoco, che una volta all'interno dell'abitazione hanno trovato l'uomo senza vita. Sul posto anche il Suem 118 per accertare condizioni della persona. Da stabilire la dinamica.